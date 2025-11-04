ドジャース・山本由伸投手（２７）が３日（日本時間４日）、全米記者協会（ＢＢＷＡＡ）が発表したナ・リーグのサイ・ヤング賞最終候補３人の中に名前を連ねた。ほかにはスキーンズ（パイレーツ）、サンチェス（フィリーズ）が入った。山本はメジャー２年目の今季、開幕投手を託されると、チームで唯一１年間先発ローテを守り抜いて３０登板で１２勝８敗、防御率２・４８。シーズン中にはロバーツ監督や大谷の口から「エース」