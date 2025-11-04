手が付けられない強さだった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月3日の第2試合はEARTH JETS・HIRO柴田（連盟）がトップ。10月28日のデビュー初勝利からわずか1週間足らずで個人2勝目。大物手を次々に決め、＋100.2ポイントの大勝を収めた。【映像】強さが溢れる！HIRO柴田、序盤で試合を決定づける親跳満ツモ第1試合は逢川恵夢（協会）が3着。続く当試合は東家から赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈