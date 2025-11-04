白血病は血液のがんとして知られ、初期段階から身体にさまざまなサインが現れることがあります。異常な白血球の増加により正常な血液細胞の産生が妨げられると、疲労感や発熱といった全身症状が生じる可能性があります。これらの症状は日常生活に影響を及ぼすため、早期に気づくことが大切です。ここでは白血病の初期に見られる代表的な全身症状について、その特徴や注意すべきポイントを詳しく解説します。 監修医師：山本 佳