【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SB19が『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』第607回に登場。最新EP『Simula at Wakas』収録曲「Time」をスペシャルパフォーマンス。 ■『THE FIRST TAKE』のように“人生も一回きり” SB19は、世界最大級のアリーナであるフィリピン・アリーナでの公演を7時間で完売、さらに、アジア、北米など世界各国の会場も次々とソールドアウトさせ