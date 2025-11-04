4日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比165ポイント安の2万9990ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万114.34ポイントに対しては124.34ポイント安。 株探ニュース