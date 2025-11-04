4日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比6ポイント安の702ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値714.64ポイントに対しては12.64ポイント安。 株探ニュース