【北京＝東慶一郎】中国外務省は３日、今年１２月３１日が期限の日本人に対する短期の訪中ビザ（査証）免除措置について、来年１２月３１日まで延長すると発表した。韓国やフランス、ドイツなども延長される。米中の貿易摩擦などで中国経済の先行きが不透明な中、外国からの投資や観光客を呼び込む狙いがある。中国政府は昨年１１月、日本に対して、３０日以内の商用、観光などが目的の訪中でビザが不要になる措置を再開して