「トイレ掃除から楽になりたい！」という切なる願いから出発したこの短期連載、各社の「お手入れが楽」なトイレを取材していく。今回はLIXIL（リクシル）の「サティス」シリーズだ。なお、どのメーカーでも特に上位モデルは優れた清潔機能を備えているが、人間による掃除を完全に「ゼロ」にできるわけではない点はご承知いただきたい。毎日のトイレ掃除で「便器の底の汚れ」や「尿ハネによる床掃除」に悩む人は多いはず。凹凸や継