【ソウル共同】韓国軍は4日、北朝鮮が1、3両日にそれぞれ黄海に向けて放射砲（多連装ロケット砲）を発射したと明らかにした。中韓首脳会談や米韓国防相による板門店訪問の時期で、存在感を示すためだった可能性がある。