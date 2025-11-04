誰もが知る国民的アニメ『ドラえもん』。その中でのび太がよく遊ぶ場所といえば、近所の“空き地”です。そこに置かれた土管をめぐり、Xでちょっとした議論が生まれました。「土管は固定資産税をなくすために置いてある」という投稿に対し、「あの空き地には3億円の価値がある」というリプライがつき、議論が盛り上がったのです。では実際のところ、土管を置くことで固定資産税がなくなる、もしくは安くなることはあるのでしょうか