昨今、外国人の観光客や店員が増えて、生活圏で英語に触れ合う方も多いでしょう。和製英語や「通称」が通じにくい場合も多々あります。今回は、カタカナだから英語っぽいと思っている身近の文具、それ通じないかも！という物を紹介します。これを機に正しい英語を習得しましょう。文房具（フォトACより）※関連記事：万年筆の‟万年”っていったい何なの？ 万年筆が日本で使われるようになるまでボンド木工用接着剤（イメージ