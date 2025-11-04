まるで人間同士のカップル「前作で動物と恋愛をする人を取材しているうちに、『命のないものを愛する人もいるよな』と思い立ちました。ちょうどその頃、アメリカでセックスロボットが発売されて話題になっていた。それで、現地に行って調査を始めたんです」’19年、動物と性愛関係を結ぶ人間を描いた『聖なるズー』（集英社刊）で第17回開高健ノンフィクション賞を受賞し、鮮烈なデビューを果たしたノンフィクションライター・濱野