丸亀警察署 香川県丸亀市で信号無視をしたとして、女（43）が4日、道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されました。女の呼気から酒の臭いがしたため、警察が酒気帯び運転の疑いでも調べています。 警察によりますと、女は4日午前5時30分ごろ、丸亀市大手町の信号交差点で乗用車を運転中、赤色の信号に従わずに進行した疑いが持たれています。近くをパトカーで警戒していた警察官が信号無視を確認し、女の車を停止させま