俳優の井浦新がワイルドな新ヘアの最新ショットを公開し反響を呼んでいる。井浦は４日までに自身のインスタグラムを更新。「日本をはなれ３週間くらいかなこちらは毎日元気にやってます髪型がすこ〜しだけ変わったのは気にしないでください」と記し、頭のトップ部分を残して刈り上げた新しいヘアスタイルでサングラスをかけた写真をアップした。この投稿には「気になる髪型変わっても顔の向きとかは新さん」「どんな髪