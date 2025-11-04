マルハニチロは、冷凍の個食米飯「WILDish（ワイルディッシュ）」シリーズで、韓国ツナ缶詰市場トップの「Dongwon（ドンウォン）唐辛子ツナ」と越境コラボした新商品「唐辛子ツナ炒飯」を日本・韓国の双方で展開する。味付けは韓国・東遠（ドンウォン）社と協議を重ねて開発。それぞれの国向けに比較的食べやすい辛さの日本版（9月から発売中）、たっぷりの唐辛子パウダーで刺激が強めの韓国版を作り分けた。後者は12月に日本でも