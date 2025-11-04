新築したばかりの家で花壇づくりを楽しみにしていた彩乃さん（仮名・38歳）。ところが、隣家の奥さんが毎日のように「うちの土地に土がかかってる」とクレームを連発。小さな線引きが引き金となったトラブルは、まさかの展開を迎えることになったそうです。◆毎日の文句に参った日々彩乃さんは、庭に小さな花壇を作ることを楽しみにしていました。「春になったらハーブや季節の花を植えようと思っていました。長年の夢だった