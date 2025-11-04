「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）優勝パレード後にドジャースタジアムで祝勝イベントが行われ、今シーズン限りで引退するクレイトン・カーショー投手がスピーチの大トリを務めた。ＭＣから紹介されるとスタジアムは大歓声。カーショーはフリーマンに激励されながら、テーマ曲に乗ってステージの中央へ。「フレディ（フリーマン）には『今日は泣かないように頑張る』って言ったんだけど、正直うまくいくか分