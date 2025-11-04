気づけば、いつも誰かの「こうすべき」に縛られて生きてはいないだろうか。いい大学、安定した会社、評判のいい選択を重ねても、どこか満たされない。古今東西の哲学者たちは、こうした生きづらさから抜け出すには“自分の軸”を持つことが不可欠だと説いてきた。では、どうすれば他人の期待や世間の価値観に左右されず、自分らしく生きられるのか。哲学者の教えをもとに、「自分軸」を鍛えるための3つの段階をひもとく。※本稿は