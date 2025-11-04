ドジャースの中継局「スポーツネットLA」でリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムを更新。ドジャースナインのV2パレードの様子を公開した。ドジャースはこの日、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。大谷翔平は昨年に続いて真美子夫人とともに参加。山本由伸らと同じバスに乗り込み、沿道の大観衆からの声援に笑顔で手を振った。ワトソンさんはバス上での選手とパート