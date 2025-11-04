食料支援カードで購入できることを示す米シカゴのパン店の看板＝2日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は3日、予算切れに伴う停止を発表した低所得者向けの食料品の購入支援事業（SNAP）について、給付額を半分にして11月分を支給すると表明した。連邦地裁が10月31日、予備費を使って給付を続けるよう求めていた。10月1日以降の米連邦政府の予算切れは、政府機関の一部閉鎖や航空便の遅延といった混乱も招いている。