東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値177.66高値177.98安値177.24 178.75ハイブレイク 178.37抵抗2 178.01抵抗1 177.63ピボット 177.27支持1 176.89支持2 176.53ローブレイク ポンド円 終値202.65高値202.81安値201.97 203.82ハイブレイク 203.32抵抗2 202.98抵抗1 202.48ピボット 202.14支持1 201.64支持2