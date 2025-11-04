「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）優勝パレード後にドジャースタジアムで祝勝イベントが行われ、大谷翔平投手と山本由伸投手が珍シーンを繰り広げた。壇上に選手全員が上がった直後、司会者から「山本が奇跡を起こした」と紹介され、ステージの中央に笑みを浮かべながら移動した山本。すると大谷が隣に近寄り、右腕をつかんで激しく手を振った。反対側ではベッツが笑みを浮かべながら山本をたたえていた。