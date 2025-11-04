アレン様が“直近まで住んでいた”という意外な場所を告白。ミニ丈のワンピースで闊歩しながら「庭！」と羽を伸ばした。【映像】アレン様が“直近まで住んでいた”場所&整形ビフォーアフター10月31日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#9が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロ