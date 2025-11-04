今回は、食い尽くし系夫が妻の授乳中にやらかしたことについて、エピソードを紹介します。栄養が足りず、母乳の出が悪くなってしまい…「ウチの夫は家にあるものを何でも食べてしまう、いわゆる食い尽くし系。私はまだ産後4か月でずっと子供に授乳している状態なので、栄養をたくさんとらないといけないのに、夫が私の食事まで食べてしまうんです。そのせいか母乳の出が悪くなってしまいました。この前行った市の乳児健診では、ウ