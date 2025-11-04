女優の南沙良（23）が4日までに自身のインスタグラムを更新。プライベート写真を披露した。「確実に筋肉痛の痛みがワンステップあがっている」と書きだした南。ビールを片手に満面の笑みを浮かべる写真をアップした。ファンからは「オフ沙良ありがとう」「沙良ちゃんかわいいです」「酔いどれ姿が、めっちゃ可愛っす」「いい顔」「髪型かわいい」「沙良さん、カッコいい」「最高に可愛い」などのコメントが寄せられた。