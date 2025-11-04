中間選挙が1年後に迫るなか、トランプ米大統領に対する支持率がさらに低下している/Yuki Iwamura/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）SSRSが実施したCNNの最新世論調査によると、中間選挙が1年後に迫るなか、トランプ米大統領に対する支持率がさらに低下している。民主党は支持率で大きな優位性を維持した形だ。トランプ氏の支持率は37%。CNNが行った2期目の調査としては最低で、1期目の同時期の36%とほぼ同じ水準となっている。一方、不支