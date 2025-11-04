朝ドラ「ばけばけ」には数多くの魅力的な人物が登場します。島根県知事・江藤安宗もその一人。モデルとなったのは、実際に知事をしていた籠手田安定（こてだやすさだ）でした。籠手田安定は、剣の腕でも知られた。公式Xより。安定は現在の長崎県に生まれ、若くして藩主の側近に抜擢。しかし時代の変化とともに表舞台へと駆け上がっていきます。安定は何を目指し、どう生きたのか。小泉八雲とどう関わったのか。籠手田安定の生涯に