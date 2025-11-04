ワールドシリーズ第7戦直後の光景米大リーグのドジャースは、1日（日本時間2日）にカナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。一方でブルージェイズは涙をのむ結果に。明暗を象徴した1枚の写真が反響を呼び、日本ファンも同情している。試合後、歓喜に沸くドジャースナインやスタッフに群がった記者やカメラマン。その背後でひっそりと、芝生