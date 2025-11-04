『酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果』（オオトリ：漫画、長月おと：原作、中條由良：キャラクター原案/主婦と生活社）第5回【全5回】【漫画】『酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果』を第1回から読む貧乏貴族で有名な子爵家令嬢・ヴィエラは王宮魔法使いとして働きながら、実家に仕送りをする日々。そんな中、父が病に倒れて早急な婿探しを余儀なくされる。仕事三昧で社交界に疎いヴィエラはパーティーに参加するも、誰