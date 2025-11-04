「F-35」と双璧？ 最新戦闘機「グリペンE」とはスウェーデン政府は2025年10月22日、ウルフ・クリステルソン首相とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が、航空戦力分野における協力に関する意向書（LOI）に署名したと発表しました。 【コレ人乗ってません！】マジで飛んでる「無人グリペン」（写真で見る）この意向書の内容は航空戦闘、防空、戦闘機などの先進技術の活用に関する経験と知識を両国が共有することで