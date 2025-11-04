イランのペゼシュキアン大統領は、アメリカ軍に攻撃された核施設について「より強固に再建する」と表明しました。【映像】米軍が攻撃した核施設ペゼシュキアン大統領は2日、6月にアメリカ軍から攻撃を受けた核施設について「施設や工場の破壊は私たちにとって問題ではない」と述べ、「より強固に再建する」と発言しました。一方で「最高指導者は核兵器の道に進んではいけないと命じている」とも述べ、核兵器の保有については