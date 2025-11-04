両備バスカンパニーとジェイアール四国バス、下津井電鉄、とさでん交通は、高速バス・岡山〜高知線で「龍馬ハーフWEB割」を11月1日から30日運行便まで実施する。片道運賃は通常の半額となる2,200円。席数限定、前日までのオンライン予約と決済が必要で、往復割引や小人・障がい者・学生の各割引は適用しない。予約は同社の予約システムと発車オーライネットで受け付け、設定座席数に達し次第終了する。岡山〜高知線の所要時間は約2