地震大国の日本において、防災意識を持って部屋作りをすることはとても重要だ。熊本地震を経験した防災収納インストラクターの著者が、初心者でもすぐに取り入れられる「地震に強い収納」をわかりやすく紹介する。※本稿は、松永りえ『地震に強い収納のきほん』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。大切な「避難経路」の玄関と廊下はすっきりが基本玄関は避難口となる重要な場所。わが家は玄関が狭いこともあり、出してお