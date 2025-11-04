伊勢神宮の真ん前という“最高の立地”にありながら、閑古鳥が鳴いていた老舗食堂「ゑびや」。そこへ現れたのが、ソフトバンク出身の社長だった。2012年に入社後、12年で売上12倍、利益80倍を達成。食品ロス7割減、従業員の給与1.6倍になった。なぜそれが可能だったのか。ビジネスライター・伊藤伸幸氏が取材した――。■「世界一IT化された食堂」と呼ばれる飲食店伊勢神宮・内宮の鳥居前町として人気のおはらい町。約800m続く石畳