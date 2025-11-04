結果を出せる営業マンは、何が違うのか。戸板女子短期大学服飾芸術科の安東徳子教授は「世代にあわせた言葉選びが重要だ。かつては喜ばれた“鉄板の営業トーク”が、顧客によっては喜ばれるどころか、拒絶されているケースさえある」という――。写真＝iStock.com／Sayuri Inoue※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Sayuri Inoue■38歳ベテラン社員の悩み「最近、お客様に言葉が届いていない気がするんです」38歳のウエディ