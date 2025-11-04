発売から半年たっても根強い人気を維持スズキは2025年5月7日、軽ハイトワゴン「ワゴンRスマイル」に特別仕様車「クリームコーデ」を追加しました。かわいらしさを増した特別仕様車に対し、販売店ではどのような反響が寄せられているのでしょうか。特別仕様車「クリームコーデ」は“ニッコリ”顔がさらにオシャレに！【画像】超イイじゃん！ これがスズキ「新“4人乗り”スライドドアワゴン」です！ （54枚）スズキのワゴンR