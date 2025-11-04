ドジャースは３日（日本時間４日）、２年連続のワールドシリーズ制覇を祝福してロサンゼルスでの優勝パレード、本拠地・ドジャースタジアムでのセレモニーを行った。ドジャース一筋１８年で通算２２３勝のクレイトン・カーショー投手（３７）は、今季限りでの現役引退を発表しており、この日が“最後のドジャースタジアム”となった。セレモニーの壇上でマイクを握った際には、声を震わせながらファンへの感謝の気持ちを口にし