秋元康氏がプロデュースする「劇団４ドル５０セント」所属の俳優・青木瞭（２９）が、６日にスタートするＡＢＥＭＡの新番組「藤色の封筒」（木曜、後１１・００）に出演する。都市伝説がテーマのミステリードラマで、都市伝説が好きな常連客でにぎわうバーが舞台となっている。青木はバー常連客で会社員の榊原役で出演。稼いだ金で都市伝説を確かめる根っからのオタクを演じるが、自身も極めるタイプという共通点が。最近の趣