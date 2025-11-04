「広島紅白戦、白組６−１紅組」（３日、天福球場）広島の佐々木泰内野手（２２）が３日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ド）のメンバーに追加招集された。新井監督は「雰囲気も味わいながら、経験してきなさいとは言った」とエールを送っていた。以下、新井監督との一問一答。◇◇（ＴＶインタビュー）−第１クールを終えて。「いい練習ができていると思いま