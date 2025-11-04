メジャーリーグのワールドシリーズを激戦の末制したドジャースが先ほど、地元ロサンゼルスで優勝パレードを行いました。【映像】ドジャース優勝パレードの様子優勝パレードは3日、ロサンゼルスの中心部、ダウンタウンで実施されました。選手たちは2階建てのバスに乗って3kmほどを進み、3勝をあげMVPを獲得した山本由伸選手や大谷翔平選手、佐々木朗希選手ら、日本人の3選手もファンの歓声に応えました。沿道には身動きでき