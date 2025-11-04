アメリカのヘグセス国防長官が韓国を訪れ、南北軍事境界線上の板門店を視察しました。【映像】ヘグセス国防長官と安圭伯国防相が握手をする様子ヘグセス国防長官は3日、韓国の安圭伯国防相と共に板門店の共同警備区域を訪れ、非武装地帯に駐留する軍の関係者から作戦状況の報告を受けました。板門店の会談場も訪れたということです。韓国国防省によりますと、2人は「強固な連合防衛体制と韓米の協力を確認した」としています