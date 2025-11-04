胎内市の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザの疑いがある事例が3日に確認されていましたが、遺伝子検査で陽性であることが確認されました。県は4日朝から約63万羽の処分を始めています。県によりますと、3日に胎内市の養鶏場から死亡数が70羽と増加した」と連絡があり、簡易検査の結果、10羽中9羽が陽性で高病原性鳥インフルエンザの疑いがあるとしていました。遺伝子検査での陽性確認は、県内では今シーズン初めてとなりま