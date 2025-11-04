米国女子ツアー「メイバンク選手権」を終えて、最新のCMEグローブ・ポイントランキングが発表された。＜写真＞山下美夢有、安定感抜群スイングのヒミツは？プレーオフを制し、米ツアー通算2勝目を飾った山下美夢有は500ポイント（pt）を加算。今季通算を2539.861ptとしたが、順位は日本勢トップの3位から変動しなかった。そのほか日本勢では、竹田麗央が4位をキープ。今大会を4位タイで終えた岩井明愛が127ptを加算し1ランクアップ