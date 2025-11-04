クレイジーケンバンド横山剣（65）が4日までに、ブレーク前から出演した横浜・長者町にある老舗ライブハウス「FRIDAY」の名物マスター、磯原順一さんを追悼するコメントを、担当するFm yokohama番組「HONMOKU RED HOT STREET」（土曜午後11時）公式ブログに寄せた。横山は「長者町FRIDAYの磯原代表のご逝去の報に接し、深い悲しみに包まれております」と記すと「1980年から客として通っていた長者町FRIDAY。1986年からのダックテー