【その他の画像・動画等を元記事で観る】日本のみならず世界各国での人気が高いVirtual Artist、Mori Calliope。日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルで多くの音楽ファンを魅了し、2022年にユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。Made in Japanのアーティストとして世界での認知を広げ、最新アルバム『PHANTOMIME』はiTunesアルバムオルタナティブチャート世界10カ国・地域で１位、US Billboard Art