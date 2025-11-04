モデルでタレントの鈴木奈々さん（37）が2025年10月27日、自身のインスタグラムを更新。秋らしい衣装ショットを披露した。「生足には自信ないです」鈴木さんは、「昨日のコーデです」といい、ジャケット×ミニスカ姿を投稿。「珍しく短めのスカートを履きました！」と語り、「生足は無理だからタイツを履きました」とつづっていた。また、「生足には自信ないです」といい、「タイツ履けばスカートも履ける事に昨日気づきました！」