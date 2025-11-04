BMSG所属8⼈組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、11⽉26⽇（⽔）に4thシングル『Only You』を発売する。それに伴い、表題曲「Only You」が11⽉3⽇（⽉）に先⾏配信された。同楽曲は、好きな⼈との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の⼼情をエモーショナルに表現した、MAZZEL史上最⼤級に儚くも美しいメロディーが⽿に残るミディ