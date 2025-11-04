【本日の見通し】ドル円は上昇基調意識も、慎重な動きか ドル円は円キャリー取引の拡大などを支えにしっかりした動き。12月の米利下げ期待が後退、日銀の利上げ期待後退もあり、日米金利差縮小見込みが弱まっていることで、円キャリー取引が広がっている。 米連邦政府機関閉鎖が続くなか、積極的なドル買いにも慎重で154円台半ばからが重くなっている。ただ流れは上方向。昨日米ISM製造業の弱い