東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値154.22高値154.30安値153.93 154.74ハイブレイク 154.52抵抗2 154.37抵抗1 154.15ピボット 154.00支持1 153.78支持2 153.63ローブレイク ユーロドル 終値1.1520高値1.1541安値1.1505 1.1575ハイブレイク 1.1558抵抗2 1.1539抵抗1 1.1522ピボット 1.1503支持1 1.1486支持2 1.1467ロ&#12