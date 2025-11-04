元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が、自由の女神像をバックに撮影したショットを公開した。鈴木は４日までに自身のインスタグラムを更新。「ＮＹ」と題し、サングラス×半袖のプリントＴシャツ姿で、米ニューヨークの自由の女神像をバックに様々なポージングを披露。この投稿には「一瞬誰だかわからなかった」「かっこいい」「大人っぽい」「凄い素敵です」などの声が寄せられている。